Gandeng MNC Life, BPD Papua Perkuat Perlindungan Kredit Nasabah dan Korporasi

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) memperluas layanan pembiayaan dengan menjalin kerja sama strategis bersama PT MNC Life Assurance (MNC Life). Kerja sama ini, yang mencakup penyediaan asuransi jiwa kredit, diharapkan mampu memperkuat portofolio kredit BPD Papua ke depannya.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui penandatanganan resmi kerja sama yang berlangsung di lobi MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

"Latar belakang kerja sama ini karena Bank Papua mengelola dan memberikan kredit kepada seluruh ASN di Provinsi Papua dan wilayah pemekarannya menjadi lima provinsi. Kami mengadakan kerja sama ini untuk menjamin asuransi jiwa kredit yang diberikan," kata Direktur Bisnis BPD Papua, Sadar Sebayang, setelah penandatanganan kerja sama.

Sadar menekankan bahwa kenyamanan nasabah menjadi kunci keberlangsungan bisnis perbankan. Keamanan dalam meminjam kredit perlu diperkuat dengan asuransi perlindungan jiwa bagi para debitur.

“Bagi BPD Papua, perlindungan nasabah merupakan prioritas. Kerja sama dengan MNC Life ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada produk pembiayaan kami sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Melalui kolaborasi ini, setiap nasabah BPD Papua yang memanfaatkan produk pembiayaan akan mendapatkan perlindungan jiwa selama masa kredit berjalan. Perlindungan ini dirancang agar jika terjadi risiko meninggal dunia pada debitur, kewajiban pinjaman yang tersisa tidak menjadi beban keluarga, melainkan ditangani oleh perusahaan asuransi.