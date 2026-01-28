Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

KOMPeK 28 FEB UI Gelar Competition Day 2026, MNC Life Sediakan Perlindungan Asuransi bagi Seluruh Peserta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |15:05 WIB
KOMPeK 28 FEB UI Gelar Competition Day 2026, MNC Life Sediakan Perlindungan Asuransi bagi Seluruh Peserta
JAKARTA - Kompetisi Ekonomi (KOMPeK) ke-28 yang digelar oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai ajang kompetisi ekonomi pelajar terbesar di Indonesia. Rangkaian KOMPeK Competition Day berlangsung pada 26-30 Januari 2026 dan diikuti oleh pelajar SMA/sederajat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Mengusung tema besar “RECTIFY: Rectifying Indonesia’s Economic Trajectory,” KOMPeK Competition Day menghadirkan empat cabang kompetisi utama yaitu Economic Quiz (EQ), Economic Debate Competition (EDC), Economic Research Paper (ERP), dan Business Challenge (BC). Sebagai kompetisi yang telah berjalan sejak 1998, KOMPeK terus menjaga standar akademik tinggi sekaligus menjadi ruang pengembangan diri bagi generasi muda dalam merumuskan gagasan ekonomi yang kritis, adaptif, dan relevan terhadap tantangan nasional.

Dalam mendukung terselenggaranya kegiatan berskala nasional ini, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh peserta KOMPeK Competition Day. Kehadiran proteksi ini bertujuan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan apresiasinya. KOMPeK adalah ruang penting bagi pelajar Indonesia untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan berkompetisi secara sehat. 

"MNC Life bangga dapat hadir memberikan perlindungan kecelakaan diri agar seluruh peserta dapat mengikuti kompetisi dengan aman dan sepenuhnya fokus pada prestasi. Perlindungan adalah bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).

 

Halaman:
1 2
