HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life dan BPD DIY Resmi Kerja Sama Asuransi Jiwa Kredit

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:48 WIB
MNC Life dan BPD DIY Resmi Kerja Sama Asuransi Jiwa Kredit
MNC Life dan BPD DIY (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa yang berada di bawah naungan MNC Group memperkuat kemitraannya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) dengan secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama penyediaan Asuransi Jiwa Kredit, khususnya untuk produk pembiayaan personal (Personal Loan). 

Kerja sama ini merupakan langkah strategis kedua belah pihak dalam memperkuat sinergi antara industri asuransi dan perbankan guna menghadirkan solusi perlindungan finansial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Risye Dillianti, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi MNC Life untuk menghadirkan perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. 

“MNC Life berkomitmen untuk terus memperluas akses perlindungan asuransi melalui kerja sama strategis dengan institusi perbankan. Melalui Asuransi Jiwa Kredit Personal Loan bersama BPD DIY, kami ingin memberikan ketenangan bagi debitur dan keluarganya. Sehingga mereka dapat fokus merencanakan masa depan tanpa dibayangi risiko finansial yang tidak terduga,” ujarnya, dikutip, Kamis (8/1/26).

Dalam konteks meningkatnya kebutuhan pembiayaan personal untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan usaha kecil, kehadiran perlindungan asuransi menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas keuangan nasabah. 

 

Topik Artikel :
BPD DIY BPD MNC MNC Group MNC Life
