HOT ISSUE

MNC Life Gandeng Waralaba Klinik Ocean Dental, Promosikan Pentingnya Perlindungan Jiwa

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |16:15 WIB
JAKARTA - Ekspansi bisnis PT MNC Life Assurance terus diperluas sampai ke waralaba sektor kesehatan. Unit bisnis dari MNC Insurance Business Group ini membukukan kerja sama dengan Ocean Dental, yang memiliki jaringan klinik gigi modern sebanyak 30 cabang di wilayah Jabodetabek.

Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life, Risye Dillianti mengatakan kerja sama dengan klinik spesialis gigi ini menjadi lompatan besar bagi korporasi dalam memperkenalkan manfaat asuransi jiwa ke khalayak publik.

"Karena saat ini jujur awareness dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi di Indonesia masih sangat jauh. Bekerja sama dengan eh salah satunya klinik, eh baik itu klinik gigi, klinik eh lainnya, itu merupakan salah satu strategi kami untuk memperkenalkan dan mendekatkan asuransi lebih kepada masyarakat," ujar Risye saat momen teken nota kesepahaman dengan Ocean Dental di Tebet, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Seturut itu, Risye menekankan bahwa kolaborasi MNC Life dan Ocean Dental bertujuan menghadirkan perlindungan tambahan bagi pasien agar perawatan gigi dapat dinikmati dengan lebih aman dan tentunya nyaman. 

"Ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memperluas akses perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

 

