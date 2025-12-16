Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |11:02 WIB
MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services
MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services
A
A
A

JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan perempuan dan upaya deteksi dini kanker serviks, PT MNC Life Assurance (MNC Life) menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi seluruh karyawan perempuan MNC Financial Services, yang meliputi MNC Life, MNC Insurance, MNC Insurance Broker, MNC Kapital, MNC Bank, MNC Finance, MotionPay, MNC Sekuritas, dan MNC Asset.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025 di Gedung MNC Bank Tower, bekerja sama dengan RS Hermina Bekasi sebagai mitra medis pelaksana. Antusiasme peserta sangat tinggi, tercatat hampir 100 karyawan perempuan mengikuti program ini.

Program pemeriksaan Pap Smear ini menjadi upaya nyata perusahaan dalam mendukung kesehatan preventif dan memberikan akses pemeriksaan kesehatan reproduksi yang lebih mudah bagi seluruh karyawan perempuan. Pap Smear merupakan metode penting untuk mendeteksi dini risiko kanker serviks sekaligus menjaga kondisi kesehatan organ reproduksi.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kesehatan adalah investasi yang sangat penting. 

"Melalui program pemeriksaan Pap Smear gratis ini, kami ingin memastikan setiap karyawan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan deteksi dini dan menjaga kesehatan reproduksinya. MNC Life akan terus hadir dengan program-program yang mendukung kesejahteraan para karyawan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

MNC Life berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang mendorong budaya pemeriksaan kesehatan rutin di kalangan karyawan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189218/mnc_life_dan_bank_jatim-2Ooi_large.jpg
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement