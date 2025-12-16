MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services

JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan perempuan dan upaya deteksi dini kanker serviks, PT MNC Life Assurance (MNC Life) menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi seluruh karyawan perempuan MNC Financial Services, yang meliputi MNC Life, MNC Insurance, MNC Insurance Broker, MNC Kapital, MNC Bank, MNC Finance, MotionPay, MNC Sekuritas, dan MNC Asset.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025 di Gedung MNC Bank Tower, bekerja sama dengan RS Hermina Bekasi sebagai mitra medis pelaksana. Antusiasme peserta sangat tinggi, tercatat hampir 100 karyawan perempuan mengikuti program ini.

Program pemeriksaan Pap Smear ini menjadi upaya nyata perusahaan dalam mendukung kesehatan preventif dan memberikan akses pemeriksaan kesehatan reproduksi yang lebih mudah bagi seluruh karyawan perempuan. Pap Smear merupakan metode penting untuk mendeteksi dini risiko kanker serviks sekaligus menjaga kondisi kesehatan organ reproduksi.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kesehatan adalah investasi yang sangat penting.

"Melalui program pemeriksaan Pap Smear gratis ini, kami ingin memastikan setiap karyawan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan deteksi dini dan menjaga kesehatan reproduksinya. MNC Life akan terus hadir dengan program-program yang mendukung kesejahteraan para karyawan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

MNC Life berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang mendorong budaya pemeriksaan kesehatan rutin di kalangan karyawan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.



(Dani Jumadil Akhir)