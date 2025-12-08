Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |13:11 WIB
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) menggelar Wisuda Gelar Profesi ke-XXXII yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional AAMAI 2025 bertema “Geopolitical Shifts and the Future of Insurance Risk Management.” Acara ini menjadi momentum strategis bagi industri asuransi Indonesia dalam memperkuat kompetensi profesional, tata kelola risiko, serta kesiapan menghadapi tantangan global.

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang merupakan anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan bagian dari MNC Group, PT MNC Life Assurance (MNC Life) senantiasa tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran MNC Life dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM serta penerapan standar profesionalisme di sektor perasuransian.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menegaskan komitmen perusahaan dalam menjunjung tinggi tata kelola dan kepatuhan regulasi. 

“MNC Life senantiasa memastikan bahwa tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan seluruh proses bisnis berjalan selaras dengan regulasi OJK serta standar sertifikasi profesi. Kepatuhan bagi kami bukan hanya kewajiban, tetapi fondasi penting dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan bisnis,” ujarnya, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menambahkan bahwa tema besar seminar tahun ini terkait dinamika geopolitik dan risiko global menjadi pengingat pentingnya perusahaan asuransi untuk adaptif, responsif, dan memperkuat kompetensi SDM agar mampu mengelola risiko dengan lebih efektif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886/mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement