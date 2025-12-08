MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK

JAKARTA - Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) menggelar Wisuda Gelar Profesi ke-XXXII yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional AAMAI 2025 bertema “Geopolitical Shifts and the Future of Insurance Risk Management.” Acara ini menjadi momentum strategis bagi industri asuransi Indonesia dalam memperkuat kompetensi profesional, tata kelola risiko, serta kesiapan menghadapi tantangan global.

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang merupakan anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan bagian dari MNC Group, PT MNC Life Assurance (MNC Life) senantiasa tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran MNC Life dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM serta penerapan standar profesionalisme di sektor perasuransian.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menegaskan komitmen perusahaan dalam menjunjung tinggi tata kelola dan kepatuhan regulasi.

“MNC Life senantiasa memastikan bahwa tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan seluruh proses bisnis berjalan selaras dengan regulasi OJK serta standar sertifikasi profesi. Kepatuhan bagi kami bukan hanya kewajiban, tetapi fondasi penting dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan bisnis,” ujarnya, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menambahkan bahwa tema besar seminar tahun ini terkait dinamika geopolitik dan risiko global menjadi pengingat pentingnya perusahaan asuransi untuk adaptif, responsif, dan memperkuat kompetensi SDM agar mampu mengelola risiko dengan lebih efektif.