MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa

JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, MNC Life memperoleh penghargaan pada ajang The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2025 yang diselenggarakan oleh The Finance.

MNC Life meraih predikat 'Sangat Bagus dengan total nilai 94,48 dalam kategori Perusahaan Asuransi Jiwa Bermodal Sendiri di bawah Rp250 miliar. Tidak hanya itu, Direktur Keuangan MNC Life, Luddin Marudut Panjaitan juga menerima apresiasi sebagai The Finance Best CFO 2025 untuk kategori asuransi jiwa.

Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti menyatakan penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan keuangan, baik bank maupun non bank, yang berhasil menjaga performa bisnis, stabilitas keuangan, dan tata kelola yang baik selama 3 tahun terakhir.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen kami dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menegaskan, dengan penghargaan ini MNC Life semakin menegaskan posisinya sebagai perusahaan asuransi jiwa yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ke depan, MNC Life berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan proteksi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"MNC Life akan terus memperkuat inovasi produk dan memperluas jangkauan layanan, baik konvensional maupun digital agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang terlindungi," sambungnya.