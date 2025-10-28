Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |18:36 WIB
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
MNC Life (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, MNC Life memperoleh penghargaan pada ajang The Finance Executive  Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2025 yang diselenggarakan oleh The Finance.

MNC Life meraih predikat 'Sangat Bagus dengan total nilai 94,48 dalam kategori Perusahaan Asuransi Jiwa Bermodal Sendiri di bawah Rp250 miliar. Tidak hanya itu, Direktur Keuangan MNC Life, Luddin Marudut Panjaitan juga menerima apresiasi sebagai The Finance Best CFO 2025 untuk kategori asuransi jiwa.

Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti menyatakan penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan keuangan, baik bank maupun non bank, yang berhasil menjaga performa bisnis, stabilitas keuangan, dan tata kelola yang baik selama 3 tahun terakhir.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen kami dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menegaskan, dengan penghargaan ini MNC Life semakin menegaskan posisinya sebagai perusahaan asuransi jiwa yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ke depan, MNC Life berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan proteksi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"MNC Life akan terus memperkuat inovasi produk dan memperluas jangkauan layanan, baik konvensional maupun digital agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang terlindungi," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153064/mnc_life-NsRi_large.jpg
Didukung MNC Life, Jakarta Sky Fun Run 2025 Jadi Kolaborasi Transportasi, Gaya Hidup dan Ekonomi Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/622/3153062/mnc_life-huiw_large.jpg
MNC Life Hadirkan Proteksi Jiwa di Jakarta Sky Fun Run 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement