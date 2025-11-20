Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |17:34 WIB
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
JAKARTA - Dalam rangka menyambut hari jadi ke-15 sekaligus memperingati World Diabetes Day, PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), mengadakan seminar kesehatan dan program Medical Check Up (MCU) gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan karyawan serta komitmen untuk mendorong budaya hidup sehat dan produktif.

Kegiatan ini terselenggara dengan kolaborasi strategis antara MNC Life dengan menggandeng Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi sebagai mitra layanan kesehatan terpercaya, khusus bagi karyawan Park Hyatt Jakarta.

Mengangkat semangat kampanye Hari Diabetes Sedunia, kegiatan ini berfokus pada edukasi mengenai risiko diabetes, pentingnya deteksi dini, serta langkah pencegahan melalui pola hidup sehat.

Pemeriksaan kesehatan yang disediakan meliputi pengecekan gula darah, tekanan darah, kolesterol, serta konsultasi langsung dengan dokter dan tenaga medis profesional untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi kesehatan peserta.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menegaskan bahwa momentum ulang tahun ke-15 menjadi pengingat akan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi karyawan Park Hyatt Jakarta, selaku pemegang polis asuransi kesehatan MNC Life.

“Bagi kami, kesehatan merupakan fondasi dari produktivitas dan inovasi. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi karyawan untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya dan melakukan deteksi dini secara berkala. Kerja sama dengan Park Hyatt Jakarta dan Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi adalah wujud komitmen kami dalam memastikan seluruh proses berjalan dengan standar kenyamanan dan pelayanan medis yang terbaik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

 

