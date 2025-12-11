Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:35 WIB
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
MNC Life dan Bank Jatim (Foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), yang merupakan bagian dari grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group serta anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), kembali memperkuat kemitraannya dengan Bank Jatim melalui perluasan program Asuransi Jiwa Kredit (AJK).

Setelah sebelumnya menghadirkan AJK untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kini kerja sama diperluas untuk mencakup Kredit Multiguna (KMG), Kredit Pegawai, KKB serta Kredit Koperasi Pada Anggotanya.

Perluasan kolaborasi ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan dalam menyediakan perlindungan kredit yang lebih komprehensif bagi berbagai segmen nasabah Bank Jatim. Melalui produk Asuransi Jiwa Kredit, nasabah mendapatkan jaminan pelunasan sisa kredit apabila terjadi risiko meninggal dunia selama masa kredit, sehingga keluarga atau pihak penjamin terbebas dari beban kewajiban finansial yang tersisa.

Risye Dillianti, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, menyampaikan, pihaknya menyambut baik perluasan kerja sama dengan Bank Jatim, karena hal ini sejalan dengan komitmen MNC Life dalam menghadirkan perlindungan kredit yang lengkap dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah.

"Dengan hadirnya AJK untuk untuk Kredit Multiguna, Pegawai, KKB dan Anggota Koperasi. kami berharap perlindungan finansial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan menghadirkan rasa aman dalam merencanakan masa depan.” ujarnya Kamis (11/12/25).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement