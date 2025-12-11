Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit

SURABAYA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), yang merupakan bagian dari grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group serta anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), kembali memperkuat kemitraannya dengan Bank Jatim melalui perluasan program Asuransi Jiwa Kredit (AJK).

Setelah sebelumnya menghadirkan AJK untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kini kerja sama diperluas untuk mencakup Kredit Multiguna (KMG), Kredit Pegawai, KKB serta Kredit Koperasi Pada Anggotanya.

Perluasan kolaborasi ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan dalam menyediakan perlindungan kredit yang lebih komprehensif bagi berbagai segmen nasabah Bank Jatim. Melalui produk Asuransi Jiwa Kredit, nasabah mendapatkan jaminan pelunasan sisa kredit apabila terjadi risiko meninggal dunia selama masa kredit, sehingga keluarga atau pihak penjamin terbebas dari beban kewajiban finansial yang tersisa.

Risye Dillianti, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, menyampaikan, pihaknya menyambut baik perluasan kerja sama dengan Bank Jatim, karena hal ini sejalan dengan komitmen MNC Life dalam menghadirkan perlindungan kredit yang lengkap dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah.

"Dengan hadirnya AJK untuk untuk Kredit Multiguna, Pegawai, KKB dan Anggota Koperasi. kami berharap perlindungan finansial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan menghadirkan rasa aman dalam merencanakan masa depan.” ujarnya Kamis (11/12/25).