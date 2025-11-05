MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif

JAKARTA - PT MNC Life Assurance atau MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan Ruang Literasi MNC Life, yang kali ini digelar untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif MNC University.

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para mahasiswa mengenai pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan yang bijak, serta perlindungan finansial melalui asuransi. Mengusung tema “Financial Literacy for the Future Generation”, kelas ini dikemas secara interaktif dengan sesi diskusi yang mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai strategi mengatur keuangan pribadi di era digital.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MNC Life dalam mengedukasi masyarakat melalui program berkelanjutan Ruang Literasi.

“MNC Life berkomitmen untuk terus mencerdaskan masyarakat melalui edukasi keuangan. Literasi keuangan harus dimulai dari lingkungan akademik agar masyarakat terbiasa berpikir visioner dan memahami pentingnya perlindungan diri serta keluarga melalui asuransi,” ujarnya Rabu (5/11/2025).

Sebagai bagian dari upaya menghadirkan solusi perlindungan yang mudah diakses oleh generasi digital, MNC Life juga mempromosikan produk asuransi kesehatan yang lebih terjangkau melalui aplikasi MotionLife.

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan komprehensif dengan premi terjangkau, sehingga siapa pun dapat mulai berasuransi dengan mudah kapan saja dan di mana saja melalui platform digital MotionLife.