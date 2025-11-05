Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |10:56 WIB
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif (Foto: MNC Life)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance atau MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan Ruang Literasi MNC Life, yang kali ini digelar untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif MNC University.

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para mahasiswa mengenai pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan yang bijak, serta perlindungan finansial melalui asuransi. Mengusung tema “Financial Literacy for the Future Generation”, kelas ini dikemas secara interaktif dengan sesi diskusi yang mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai strategi mengatur keuangan pribadi di era digital.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MNC Life dalam mengedukasi masyarakat melalui program berkelanjutan Ruang Literasi. 

“MNC Life berkomitmen untuk terus mencerdaskan masyarakat melalui edukasi keuangan. Literasi keuangan harus dimulai dari lingkungan akademik agar masyarakat terbiasa berpikir visioner dan memahami pentingnya perlindungan diri serta keluarga melalui asuransi,” ujarnya Rabu (5/11/2025).

Sebagai bagian dari upaya menghadirkan solusi perlindungan yang mudah diakses oleh generasi digital, MNC Life juga mempromosikan produk asuransi kesehatan yang lebih terjangkau melalui aplikasi MotionLife. 

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan komprehensif dengan premi terjangkau, sehingga siapa pun dapat mulai berasuransi dengan mudah kapan saja dan di mana saja melalui platform digital MotionLife.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886/mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement