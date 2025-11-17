Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), asosiasi payung industri fintech nasional dan penyelenggara resmi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara resmi membuka rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Kegiatan ini didukung oleh Bank Indonesia, OJK, serta berbagai pelaku industri keuangan digital nasional termasuk PT MNC Life Assurance (MNC Life), sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang aktif mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui inovasi digital.

Mengusung tema “Kolaborasi Tanpa Batas: Transformasi Fintech dalam Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif,” BFN 2025 menjadi gerakan lintas sektor yang mempertemukan regulator, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui kolaborasi ini, BFN diharapkan memperkuat inklusi keuangan digital, menegaskan peran fintech sebagai enabler pertumbuhan ekonomi riil, sekaligus menjawab tantangan perekonomian nasional melalui inovasi yang berintegritas dan berpihak pada masyarakat luas.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa peluncuran BFN 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum nyata bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan digital dan menjadikan fintech sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Di sektor fintech, Indonesia harus memimpin, bukan mengikuti. Melalui kampanye nasional #FintechAmanTerpercaya sepanjang BFN 2025, kami berkomitmen membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer. Tanpa kepercayaan, fintech hanya teknologi. Dengan kepercayaan, fintech menjadi kekuatan bangsa,” ujar Pandu, Senin (17/11/25).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat transformasi ekonomi digital.“Hanya melalui sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat, transformasi digital dapat berlangsung secara inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan. Fintech kini bukan sekadar inovasi, tetapi instrumen nyata untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional,” ujarnya.

Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT, dan Daerah OJK, Bambang Mukti Riyadi, juga menambahkan bahwa penyelenggaraan BFN 2025 menjadi wujud nyata sinergi nasional serta membuka peluang kerja sama internasional dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital. “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab, dan memastikan transformasi digital benar-benar menghadirkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bambang.

Sebagai bagian dari grup keuangan terintegrasi di bawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), MNC Life turut menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Bulan Fintech Nasional 2025. Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan layanan asuransi digital berbasis aplikasi MotionLife, edukasi literasi keuangan, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas akses perlindungan asuransi di seluruh Indonesia.

Managing Director Insurance Business Group and Presiden Direktur MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa dukungan MNC Life terhadap BFN 2025 merupakan wujud partisipasi aktif dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional.

“MNC Life mendukung penuh BFN 2025 karena kami percaya bahwa fintech bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat memperluas akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk merasa terlindungi. Melalui kemitraan strategis dan integrasi digital, kami berkomitmen menghadirkan produk asuransi yang sederhana, terjangkau, dan seamless bagi semua kalangan. Kami juga terus memperkuat literasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya proteksi, tetapi juga mampu mengelola keuangannya secara bijak,” ujar Risye.