HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos MNC Life Jadi Wakil Ketum Aftech, Pandu Sjahrir: Percepat Inklusi Keuangan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |21:13 WIB
Bos MNC Life Jadi Wakil Ketum Aftech, Pandu Sjahrir: Percepat Inklusi Keuangan
Ketua Umum Aftech (Foto: Okezone)
JAKARTA, - Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) periode 2025-2029 Pandu Sjahrir menyampaikan optimisme terhadap peran kepengurusan baru dalam mempercepat inklusi keuangan.

1. Perluas Akses Masyarakat

Optimisme itu setelah Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti didapuk sebagai Wakil Ketua Umum VI AFTECH periode 2025-2029. 

“Dengan bergabungnya MNC Life melalui Risye Dillianti sebagai Wakil Ketua Umum VI, kami berharap terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi,” ujar Pandu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

“Tetapi juga mendorong inovasi yang dapat meningkatkan perlindungan finansial bagi lebih banyak orang,” paparnya.

Sebagai perusahaan yang terus bertransformasi, MNC Life telah meluncurkan berbagai inisiatif digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perlindungan finansial.

 

