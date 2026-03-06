Jelang Lebaran, MNC Life Berikan Voucher Belanja Gratis untuk Pembeli Asuransi Kesehatan

JAKARTA - Menyambut persiapan Hari Raya Idulfitri, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menghadirkan promo spesial bertajuk “Maret Penuh Berkah, Lebaran Makin Tenang” melalui aplikasi MotionLife.

Promo ini menjadi bagian dari komitmen MNC Life untuk membantu masyarakat mempersiapkan Lebaran dan pasca lebaran dengan lebih tenang melalui perlindungan kesehatan yang mudah diakses.

Selama periode 1–31 Maret 2026, setiap pembelian Asuransi Kesehatan di MotionLife dengan plan apa pun berkesempatan mendapatkan Gratis Voucher Belanja untuk 5 orang pembeli pertama. Promo ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajakan bagi masyarakat untuk memulai langkah perlindungan kesehatan sejak dini, terutama menjelang momen kebersamaan bersama keluarga saat Lebaran.



Dengan premi mulai dari Rp50 ribuan per bulan, nasabah dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang komprehensif, mulai dari manfaat rawat inap hingga Rp90 juta per tahun, layanan konsultasi kesehatan melalui telemedicine, hingga berbagai kemudahan akses layanan kesehatan yang dirancang untuk memberikan rasa aman bagi nasabah dan keluarga.

Seluruh proses pembelian dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi MotionLife, mulai dari memilih produk sesuai kebutuhan, melakukan pembayaran secara digital, hingga aktivasi polis yang cepat tanpa proses yang rumit. Nasabah juga dapat mengelola polis serta mengajukan klaim secara digital melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

Melalui promo ini, MNC Life ingin mengajak masyarakat memaknai bulan Ramadhan sebagai momen untuk mempersiapkan diri tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dari sisi kesehatan dan perlindungan finansial. Dengan perlindungan yang tepat, masyarakat dapat menjalani ibadah dan menyambut Hari Raya dengan lebih tenang bersama orang- orang tercinta.

Sebagai bagian dari MNC Financial Services, MNC Life terus berinovasi menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Melalui MotionLife, berbagai produk perlindungan kini dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis dalam satu platform digital.





(Dani Jumadil Akhir)

