HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Dana Lancar Resmi Efektif di Fitur SmartInvest Aplikasi BRIGHTS by BRI Danareksa Sekuritas

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |11:06 WIB
MNC Dana Lancar Resmi Efektif di Fitur SmartInvest Aplikasi BRIGHTS by BRI Danareksa Sekuritas
MNC Asset (Foto: Okezone)
JAKARTA – MNC Asset Management mengumumkan bahwa produk reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar yang telah tersedia di aplikasi BRIGHTS milik BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), kini resmi efektif di fitur SmartInvest. Efektifnya MNC Dana Lancar di fitur ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam mengelola dana mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) agar tetap produktif.

MNC Dana Lancar merupakan reksa dana pasar uang yang berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Produk ini dirancang sebagai solusi investasi bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan fleksibilitas, khususnya untuk kebutuhan pengelolaan dana jangka pendek.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, menyampaikan bahwa efektifnya MNC Dana Lancar di fitur SmartInvest merupakan langkah strategis dalam memperkuat distribusi produk reksa dana melalui kanal digital serta menjawab kebutuhan investor akan pengelolaan dana yang lebih optimal.

“Efektifnya MNC Dana Lancar di fitur SmartInvest aplikasi BRIGHTS merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan produk investasi yang mudah diakses, transparan, dan relevan dengan kebutuhan investor saat ini. Melalui fitur ini, dana mengendap di RDN dapat dikelola secara lebih optimal dengan risiko yang terukur,” ujar Dimas.

Fitur SmartInvest di aplikasi BRIGHTS merupakan fitur otomatisasi yang memungkinkan dana mengendap di RDN dialokasikan secara otomatis ke Reksa Dana Pasar Uang, sehingga investor tetap berpotensi memperoleh imbal hasil tanpa mengurangi aspek likuiditas dan kenyamanan transaksi.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama BRIDS Fifi Virgantria, menyambut baik kehadiran MNC Dana Lancar di fitur SmartInvest sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah layanan investasi di aplikasi BRIGHTS.

 

