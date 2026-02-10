Perluas Akses Investasi Pasar Modal, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang di Bogor

BOGOR - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan, MNC Sekuritas terus berkomitmen memajukan pasar modal Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia melalui point of sales di berbagai kota.

MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang baru di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Selasa (10/2/2026). Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa pembukaan cabang Bogor diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pasar modal kepada masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

“Cabang Bogor merupakan kantor cabang pertama MNC Sekuritas yang diresmikan pada awal tahun ini. Dengan peresmian cabnag Bogor, MNC Sekuritas telah memiliki 168 point of sales. Semoga peresmian ini menjadi awal yang baik untuk peningkatan literasi dan inklusi pasar modal di Tanah Air,” kata Susy dalam keterangan tertulisnya.