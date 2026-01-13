3 Cara Cerdas Mengelola Reksa Dana untuk Passive Income

Anda pernah mendengar kalimat “Uang yang bekerja untuk kita”? Berbeda dengan gaji dari pekerjaan, passive income berasal dari uang yang “bekerja” untuk Anda.

Passive income adalah penghasilan yang Anda terima secara rutin dari aset atau investasi yang Anda miliki tanpa memerlukan keterlibatan aktif sehari-hari. Dalam konteks investasi, penghasilan pasif ini bisa berupa pembagian hasil investasi dari reksa dana atau investasi lainnya.

Melalui investasi reksa dana, dana Anda akan dikelola oleh profesional sehingga dapat menjadi sumber pendapatan passive yang stabil dan mudah diakses. MotionTrade telah merangkum 3 strategi untuk investor yang ingin mendapatkan passive income secara bertahap melalui investasi reksa dana, yaitu:

1. Menerapkan Dollar Cost Averaging

Strategi ini membantu investor mendisiplinkan diri dengan menyisihkan dana secara rutin setiap bulan. Dollar Cost Averaging (DCA) merupakan strategi investasi di mana investor melakukan penyetoran dana dengan nominal yang sama secara berkala. Investor dengan strategi ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga karena mereka memiliki konsistensi dalam berinvestasi reksa dana secara rutin.

2. Reinvestasi Hasil

Salah satu strategi efektif dalam menciptakan passive income jangka panjang adalah dengan menginvestasikan kembali imbal hasil. Anda bisa memanfaatkan reinvestasi hasil dari dividen yang diterima. Efek bunga berbunga dari reinvestasi ini akan mempercepat pertumbuhan portofolio dan passive income Anda di masa depan. Dalam jangka waktu 5–10 tahun, efek compounding ini akan secara signifikan meningkatkan pendapatan pasif.

3. Strategi Lump Sum

Strategi lain yang dapat Anda terapkan adalah lump sum. Strategi ini umumnya dipilih oleh investor yang memiliki dana investasi dalam jumlah besar. Lump sum merupakan teknik investasi di mana seluruh dana ditempatkan sekaligus di awal tanpa adanya setoran tambahan. Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi ke dalam aset-aset yang sesuai dengan tujuan investasi.