MNC Sekuritas dan MNC Peduli Berbagi Kehangatan Ramadan Bersama Anak Yatim

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam upaya menebarkan semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan MNC Peduli menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa acara buka puasa bersama anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Putra Setia Jakarta pada Selasa (10/3/2026).

Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi dan seluruh karyawan MNC Sekuritas, perwakilan MNC Peduli Ivan Kabuhung, serta perwakilan anak-anak dari Panti Asuhan Putra Setia. Kegiatan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan donasi bantuan secara simbolis kepada Sumiyati selaku perwakilan pengurus panti asuhan Putra Setia.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk berbagi serta memperkuat nilai kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan CSR ini, MNC Sekuritas berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menebarkan kebaikan,” ujar Susy.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.