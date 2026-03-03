Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Optimalkan THR dan Dana Ramadhan Lewat Reksa Dana Bersama BRI Manajemen Investasi Sore Ini!

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Pengeluaran menjelang hari raya biasanya meningkat, mulai dari kebutuhan sahur dan buka puasa hingga persiapan Hari Raya Idulfitri seperti hampers dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk keluarga. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci agar kebutuhan tercukupi tanpa mengganggu stabilitas keuangan pribadi.

Meski banyak perusahaan memberikan THR jelang Lebaran, dana ini sebaiknya tidak hanya dihabiskan untuk kebutuhan Ramadan. Selain untuk menutup lonjakan pengeluaran, THR dapat dialokasikan ke dana darurat atau tujuan finansial lain, seperti dana pendidikan dan kebutuhan jangka panjang lainnya. Anda bisa mencoba sisihkan sebagian THR untuk diinvestasikan ke reksa dana agar nilainya bisa berkembang lebih maksimal.

