Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Optimalkan THR dan Dana Ramadhan Lewat Reksa Dana Bersama BRI Manajemen Investasi Sore Ini!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |15:00 WIB
Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Optimalkan THR dan Dana Ramadhan Lewat Reksa Dana Bersama BRI Manajemen Investasi Sore Ini!
Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Optimalkan THR dan Dana Ramadhan Lewat Reksa Dana Bersama BRI Manajemen Investasi Sore Ini!
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Pengeluaran menjelang hari raya biasanya meningkat, mulai dari kebutuhan sahur dan buka puasa hingga persiapan Hari Raya Idulfitri seperti hampers dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk keluarga. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci agar kebutuhan tercukupi tanpa mengganggu stabilitas keuangan pribadi.

Meski banyak perusahaan memberikan THR jelang Lebaran, dana ini sebaiknya tidak hanya dihabiskan untuk kebutuhan Ramadan. Selain untuk menutup lonjakan pengeluaran, THR dapat dialokasikan ke dana darurat atau tujuan finansial lain, seperti dana pendidikan dan kebutuhan jangka panjang lainnya. Anda bisa mencoba sisihkan sebagian THR untuk diinvestasikan ke reksa dana agar nilainya bisa berkembang lebih maksimal. 

Jangan lewatkan THR Live “Optimalkan THR dan Dana Ramadhan lewat Reksa Dana” pada Selasa (3/3/2026) pukul 15.00 WIB bersama Digital Distribution Specialist BRI Manajemen Investasi Desinta Cahyaningrum dan dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritas

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203784/mnc_sekuritas-p1vt_large.jpg
Mau Portofolio Makin Optimal? Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203755/mnc_sekuritas-P2ku_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sharia Investment Festival 2026 'Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/278/3203600/mnc_sekuritas-SZQf_large.jpg
Ramadhan Produktif Bersama MNC Sekuritas 'Ngulik Saham Syariah: Halal, Cuan dan Aman' Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202633/mnc_asset_management-OTp6_large.jpg
MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/278/3202506/mnc_sekuritas-8e9v_large.jpg
Ramadan Produktif dengan Rangkaian Edukasi Webinar dan Instagram Live di MNC Sharia Investment Festival 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201237/mnc_sekuritas-ZkuS_large.jpg
Saksikan IG Live Research Corner Trend Adalah Teman Sore Ini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement