MNC Sekuritas Tingkatkan Pemahaman Investasi Mahasiswa Lewat Seminar Smart Money Moves: From Financing to Investment Decisions

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas mendukung kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KSPM FEB) Universitas Nasional bertema “Smart Money Moves: From Financing to Investment Decisions” pada Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal serta Business Administration & Development General Manager KDB Tifa Finance Julius Kaurranny sebagai narasumber.

Kepala Galeri Investasi Universitas Nasional Wahyu Mulyadi mengatakan bahwa di era yang dinamis seperti saat ini, literasi keuangan menjadi kemampuan penting yang wajib dimiliki generasi muda. Menurutnya, kemampuan mengambil keputusan investasi yang produktif serta membangun perencanaan keuangan jangka panjang merupakan bekal yang sangat dibutuhkan di masa depan.

“Saya berharap melalui kegiatan edukasi ini, para peserta dapat melihat peluang investasi secara nyata dan memahami pentingnya pengelolaan finansial yang tepat. Manfaatkan ruang diskusi ini sebagai langkah awal untuk membangun strategi finansial dan pengelolaan modal yang baik,” ujar Wahyu.