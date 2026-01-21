Ayo Bangun Masa Depan Finansial sejak Dini Lewat Workshop Investor Pemula MNC Sekuritas Sabtu Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Investasi di pasar modal merupakan salah satu cara cerdas untuk membangun masa depan finansial. Kini, pasar modal semakin inklusif dan mudah diakses, memungkinkan siapa pun berinvestasi di saham, obligasi, maupun reksa dana untuk mempersiapkan dana pensiun, pendidikan, dan rencana jangka panjang.

Generasi muda memiliki peluang besar berkat kemudahan akses teknologi dan informasi. Dengan modal kecil dan konsistensi, mereka dapat mulai membangun portofolio sejak dini.

Jangan lewatkan workshop investor pemula “Cerdas Finansial Sejak Dini, Membangun Masa Depan Lewat Pasar Modal” pada Sabtu (24/1/2026) pukul 9.30 WIB bersama Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal dan Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. Workshop digelar secara online melalui Zoom.