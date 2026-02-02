Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Buktikan Skill Trading Anda di MotionTrade Trading Competition!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:55 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Trader pemula maupun profesional, inilah saat yang tepat untuk membuktikan kemampuan trading Anda di MotionTrade Trading Competition. Kompetisi ini merupakan ajang bagi para trader untuk meraih total hadiah jutaan rupiah.

Kompetisi ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Lite Trader dengan minimum asset portofolio saham dan cash RDN senilai Rp1 juta hingga Rp10miliar dan Pro Trader dengan minimum asset di atas Rp10 miliar. Jika Anda berhasil memenuhi syarat minimum nilai transaksi serta mencatatkan nilai transaksi terbesar di kategori Anda, maka Anda berhak atas hadiahnya!

Kategori Lite Trader 
- Hadiah juara 1 Rp2.000.000 (minimum nilai transaksi: Rp10 miliar)
- Hadiah juara 2 Rp1.000.000 (minimum nilai transaksi: Rp5 miliar) 
- Hadiah juara 3 Rp500.000 (minimum nilai transaksi: Rp2,5 miliar)

Kategori Pro Trader
- Hadiah juara 1 Rp10.000.000 (minimum nilai transaksi: Rp50 miliar)
- Hadiah juara 2 Rp5.000.000 (minimum nilai transaksi: Rp25 miliar) 
- Hadiah juara 3 Rp3.000.000 (minimum nilai transaksi: Rp15 miliar)

 

