Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kupas Tuntas Fitur MotionTrade di IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Pro Sore Ini!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |12:06 WIB
Kupas Tuntas Fitur MotionTrade di IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Pro Sore Ini!
Kupas Tuntas Fitur MotionTrade di IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Pro Sore Ini!
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui ruang literasi. 

Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Memilih aplikasi online trading yang dapat menunjang aktivitas investasi pasar modal merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, demi keamanan dan kenyamanan bertransaksi, investor juga perlu memilih perusahaan sekuritas yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi Anda yang tertarik untuk berinvestasi pasar modal dengan fitur yang lengkap, MNC Sekuritas memiliki aplikasi MotionTrade Dual Version yang memiki Versi Lite yang user-friendly serta Versi Pro dengan beragam fitur yang dapat menunjang kegiatan trading Anda. Lantas, apa saja fitur-fitur tersebut?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198210/mnc-nJ2r_large.jpg
Rayakan Ulang Tahun Pernikahan, Nasabah MNC Sekuritas Beri Kado Investasi 4 Saham untuk Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196634/mnc_sekuritas-jtdQ_large.jpg
Ayo Bangun Masa Depan Finansial sejak Dini Lewat Workshop Investor Pemula MNC Sekuritas Sabtu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/622/3195099/motiontrade-tSa2_large.jpg
3 Cara Cerdas Mengelola Reksa Dana untuk Passive Income
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193128/mnc_sekuritas-ESO2_large.jpg
Promo Awal Tahun, MNC Sekuritas Ajak Investor Baru Raih Cashback untuk Transaksi hingga Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191236/mnc_asset_management-ptD2_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement