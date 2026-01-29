Rayakan Ulang Tahun Pernikahan, Nasabah MNC Sekuritas Beri Kado Investasi 4 Saham untuk Istrinya

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas senantiasa mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai investasi masa depan.

Dalam rangka memperingati ulang tahun pernikahan ke-4, salah satu nasabah MNC Sekuritas Ahmad Fajar Dwianto memberikan kado istimewa dan bermakna bagi sang istri, Rosalina Simamora berupa portofolio investasi yang terdiri dari 4 saham dan 4 reksa dana pada Kamis (22/1/2025).

Fajar menyampaikan, pemilihan saham tersebut memiliki makna filosofis yang merepresentasikan keberlanjutan finansial keluarga, kebutuhan, kesehatan, dan hiburan. Adapun pemilihan 4 saham dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan keseharian sang istri, yaitu:

- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebagai simbol kebutuhan pokok keluarga melalui industri makanan.

- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang merepresentasikan nilai dan ketahanan, sejalan dengan perhiasan serta logam mulia yang dimiliki sang istri

- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) sebagai simbol kesehatan istri melalui produk jamu, obat, dan suplemen.

- PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang mencerminkan peran hiburan dan informasi dalam kehidupan sehari-hari yang diperlukan oleh sang istri.

Selain saham, Fajar juga memberikan kado investasi berupa produk reksa dana sebagai bentuk diversifikasi aset investasi. Reksa dana yang dipilih meliputi Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Syariah Barokah, Reksa Dana Pendapatan Tetap BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani, Reksa Dana Campuran TRIM Syariah Berkembang, serta Reksa Dana Saham Sucorinvest Sharia Equity Fund.

“Saya juga tertarik untuk memberikan reksa dana syariah sebagai kado investasi untuk jangka panjang karena sesuai dengan prinsip syariah,” ujarnya.