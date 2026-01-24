Perkuat Human Capital di Era AI, MNC Sekuritas Kembali Raih Penghargaan IHCBA

JAKARTA – Dari sekitar 300 perusahaan peserta, MNC Sekuritas berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2025. Perusahaan meraih The Most Brilliant Human Capital Digitalization of the Year 2025 dengan predikat Platinum, sementara Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina, dianugerahi The Most Brilliant CEO in Human Capital Transformation of the Year 2025. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, pada Jumat (23/1/2026).

Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada MNC Sekuritas. Menurutnya, di era digital seperti sekarang ini, pengembangan sumber daya manusia memegang peran krusial dalam mendukung kinerja perusahaan dan tentunya memberikan layanan yang optimal bagi nasabah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Perseroan untuk terus melakukan transformasi human capital berbasis teknologi agar menjadi semakin unggul di industri. Selain memperkuat strategi rekrutmen karyawan yang selaras dengan perkembangan teknologi, kami juga berupaya mengembangkan talenta digital yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Yukkas.

Indonesia Human Capital Brilliance Awards 2025 diselenggarakan oleh BusinessUpdate untuk memberikan apresiasi kepada organisasi dan individu yang telah menunjukkan keunggulan dan terobosan nyata dalam transformasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital dan AI. Adapun tema IHCBA 2025 adalah “Human Capital Transformation in the AI Era: Future-Ready Organizations and Digital Talent Development.”

Proses penjurian dilakukan oleh empat dewan juri yang berkompeten di bidangnya, antara lain: Wakil Direktur Utama Perum Bulog Periode 2019–2021, Gatot Trihargo; Direktur Utama Dirgantara Indonesia periode 2017–2022 & Dosen Fakultas Teknik ITS, Elfien Goentoro; Direktur Human Capital, Legal dan Compliance PT Pegadaian periode 2021–2023, Ridwan Arbian Syah; serta Direktur SDM & Umum PT Asabri periode 2006–2020, Herman Hidayat.

Ketua Dewan Juri IHCBA 2025, Priyantono Rudito, mengatakan bahwa Indonesia Human Capital Award 2025 bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga bagian dari upaya nasional memperkuat fondasi transformasi sumber daya manusia Indonesia menuju era kecerdasan artifisial dan masa depan Indonesia emas pada 2045.

“Perusahaan yang masuk finalis adalah perusahaan yang mampu menghadapi tantangan di era AI, yaitu perusahaan yang memiliki relevansi dengan tren global, melakukan transformasi human capital, kesiapan organisasi masa depan, serta pengembangan talenta digital,” ujarnya.