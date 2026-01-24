Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perkuat Human Capital di Era AI, MNC Sekuritas Kembali Raih Penghargaan IHCBA

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |15:23 WIB
Perkuat Human Capital di Era AI, MNC Sekuritas Kembali Raih Penghargaan IHCBA
MNC Sekuritas berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2025 . (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Dari sekitar 300 perusahaan peserta, MNC Sekuritas berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2025. Perusahaan meraih The Most Brilliant Human Capital Digitalization of the Year 2025 dengan predikat Platinum, sementara Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina, dianugerahi The Most Brilliant CEO in Human Capital Transformation of the Year 2025. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, pada Jumat (23/1/2026).

Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada MNC Sekuritas. Menurutnya, di era digital seperti sekarang ini, pengembangan sumber daya manusia memegang peran krusial dalam mendukung kinerja perusahaan dan tentunya memberikan layanan yang optimal bagi nasabah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Perseroan untuk terus melakukan transformasi human capital berbasis teknologi agar menjadi semakin unggul di industri. Selain memperkuat strategi rekrutmen karyawan yang selaras dengan perkembangan teknologi, kami juga berupaya mengembangkan talenta digital yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Yukkas.

Indonesia Human Capital Brilliance Awards 2025 diselenggarakan oleh BusinessUpdate untuk memberikan apresiasi kepada organisasi dan individu yang telah menunjukkan keunggulan dan terobosan nyata dalam transformasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital dan AI. Adapun tema IHCBA 2025 adalah “Human Capital Transformation in the AI Era: Future-Ready Organizations and Digital Talent Development.”

Proses penjurian dilakukan oleh empat dewan juri yang berkompeten di bidangnya, antara lain: Wakil Direktur Utama Perum Bulog Periode 2019–2021, Gatot Trihargo; Direktur Utama Dirgantara Indonesia periode 2017–2022 & Dosen Fakultas Teknik ITS, Elfien Goentoro; Direktur Human Capital, Legal dan Compliance PT Pegadaian periode 2021–2023, Ridwan Arbian Syah; serta Direktur SDM & Umum PT Asabri periode 2006–2020, Herman Hidayat.

Ketua Dewan Juri IHCBA 2025, Priyantono Rudito, mengatakan bahwa Indonesia Human Capital Award 2025 bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga bagian dari upaya nasional memperkuat fondasi transformasi sumber daya manusia Indonesia menuju era kecerdasan artifisial dan masa depan Indonesia emas pada 2045.

“Perusahaan yang masuk finalis adalah perusahaan yang mampu menghadapi tantangan di era AI, yaitu perusahaan yang memiliki relevansi dengan tren global, melakukan transformasi human capital, kesiapan organisasi masa depan, serta pengembangan talenta digital,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196860//mnc_sekuritas-etHM_large.jpg
Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management, Bahas Strategi Stabilitas RDPU Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196634//mnc_sekuritas-jtdQ_large.jpg
Ayo Bangun Masa Depan Finansial sejak Dini Lewat Workshop Investor Pemula MNC Sekuritas Sabtu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/278/3196240//cashback-N7wi_large.jpg
Jangan Lewatkan Cashback untuk Transaksi Saham hingga Rp1 Miliar di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195572//avrist_mnc_sekuritas-1Ez8_large.jpg
Avrist-MNC Sekuritas Hadirkan Promo New Year, New Asset dengan Cashback hingga Rp2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/622/3195099//motiontrade-tSa2_large.jpg
3 Cara Cerdas Mengelola Reksa Dana untuk Passive Income
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193573//ihsg-qwfb_large.jpg
IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat ke Level 8.776–8.905
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement