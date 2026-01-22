Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management, Bahas Strategi Stabilitas RDPU Syariah

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:08 WIB
Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management, Bahas Strategi Stabilitas RDPU Syariah
Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management, Bahas Strategi Stabilitas RDPU Syariah. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang mayoritas sahamnya saat ini dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berubah, Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) Syariah menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Stabilitas kinerja RDPU Syariah tentu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari strategi pengelolaan yang terukur dan disiplin oleh Manajer Investasi (MI). Lantas, apa saja strategi “tersembunyi” yang diterapkan MI untuk menjaga kinerja RDPU Syariah tetap stabil?

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas: "The Hidden Strategy: Cara MI Menjaga Kinerja RDPU Syariah Tetap Stabil" pada Kamis, 22 Januari 2026, pukul 16.00 WIB bersama Investment Analyst Avrist Asset Management, Raihan Rafly, dan Sharia & Product Development MNC Sekuritas, Kurnia Ali Akbar. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196634//mnc_sekuritas-jtdQ_large.jpg
Ayo Bangun Masa Depan Finansial sejak Dini Lewat Workshop Investor Pemula MNC Sekuritas Sabtu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/278/3196240//cashback-N7wi_large.jpg
Jangan Lewatkan Cashback untuk Transaksi Saham hingga Rp1 Miliar di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195572//avrist_mnc_sekuritas-1Ez8_large.jpg
Avrist-MNC Sekuritas Hadirkan Promo New Year, New Asset dengan Cashback hingga Rp2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/622/3195099//motiontrade-tSa2_large.jpg
3 Cara Cerdas Mengelola Reksa Dana untuk Passive Income
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3194000//mnc_asset_management-bstn_large.jpg
Catatkan Kinerja Positif di 2025, MNC Asset Management Optimistis Reksa Dana Terus Tumbuh pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193573//ihsg-qwfb_large.jpg
IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat ke Level 8.776–8.905
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement