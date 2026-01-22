Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management, Bahas Strategi Stabilitas RDPU Syariah

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang mayoritas sahamnya saat ini dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berubah, Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) Syariah menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Stabilitas kinerja RDPU Syariah tentu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari strategi pengelolaan yang terukur dan disiplin oleh Manajer Investasi (MI). Lantas, apa saja strategi “tersembunyi” yang diterapkan MI untuk menjaga kinerja RDPU Syariah tetap stabil?

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas: "The Hidden Strategy: Cara MI Menjaga Kinerja RDPU Syariah Tetap Stabil" pada Kamis, 22 Januari 2026, pukul 16.00 WIB bersama Investment Analyst Avrist Asset Management, Raihan Rafly, dan Sharia & Product Development MNC Sekuritas, Kurnia Ali Akbar. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.