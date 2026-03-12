Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Asset Management X BRI Danareksa Sekuritas: Pilihan Stabil saat Dunia Bergejolak

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |14:48 WIB
Saksikan IG Live MNC Asset Management X BRI Danareksa Sekuritas: Pilihan Stabil saat Dunia Bergejolak
Saksikan IG Live MNC Asset Management X BRI Danareksa Sekuritas, Investasi Reksa Dana MNC Asset Management: Pilihan Stabil saat Dunia Bergejolak
JAKARTA - Seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dunia, pasar keuangan global turut mengalami volatilitas. Ketidakpastian ini mendorong banyak investor untuk mencari instrumen investasi yang relatif lebih stabil dan memiliki likuiditas yang baik, sehingga tetap dapat menjaga nilai aset di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Asset Management berkolaborasi dengan BRI Danareksa Sekuritas akan menggelar Instagram Live bertema “Investasi Reksa Dana MNC Asset Management: Pilihan Stabil Saat Dunia Bergejolak” pada Jumat (13/3/2026) pukul 13.30 WIB di Instagram @mncasset dan @bridanareksa

Melalui kegiatan IG Live ini, MNC Asset Management dan BRI Danareksa Sekuritas akan membahas strategi berinvestasi yang lebih stabil di tengah gejolak kondisi global, khususnya melalui reksa dana. Selain itu, pada IG Live ini juga akan membahas kemudahan berinvestasi melalui fitur SmartInvest yang tersedia di aplikasi BRIGHTS by BRI Danareksa Sekuritas.

IG Live ini akan dipandu oleh Brand Communication BRI Danareksa Sekuritas Alya Rizqi dan menghadirkan Partnership Distribution Specialist MNC Asset Management Dini Endang Saparini sebagai narasumber yang akan membagikan wawasan mengenai kondisi pasar serta peluang investasi reksa dana di tengah ketidakpastian global.

Alya Rizqi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

“Kami melihat minat masyarakat terhadap investasi yang relatif stabil terus meningkat, terutama di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Melalui IG Live ini, kami ingin berbagi insight mengenai bagaimana investor dapat memanfaatkan reksa dana sekaligus memperkenalkan kemudahan berinvestasi melalui fitur SmartInvest di aplikasi BRIGHTS,” ujar Alya.

 

