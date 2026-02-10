Ikuti Webinar MNC Asset Management dan Phillip Sekuritas Indonesia dengan Tema Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity!

JAKARTA - Sebagai upaya memperluas edukasi dan literasi investasi kepada masyarakat, MNC Asset Management berkolaborasi dengan Phillip Sekuritas Indonesia selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dalam menyelenggarakan webinar bertajuk “Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity” pada Rabu (11/2/2026).

Webinar ini membahas kondisi ekonomi terkini yang masih diliputi ketidakpastian, serta strategi investasi yang dapat diterapkan oleh investor untuk tetap menjaga dan menumbuhkan aset secara berkelanjutan. Peserta dapat belajar mengenai diversifikasi dan pemilihan instrumen investasi yang dikelola secara profesional.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa volatilitas pasar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi investor untuk terus berinvestasi.

“Webinar ini menjadi wadah edukasi bagi investor untuk memahami bahwa volatilitas pasar bukan alasan untuk berhenti berinvestasi. Justru di tengah ketidakpastian, reksa dana dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menjaga konsistensi pertumbuhan aset. MNC Asset Management menyediakan berbagai produk reksa dana yang dikelola secara profesional dengan fokus pada kinerja yang stabil dan bertumbuh,” jelas Dimas.