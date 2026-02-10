Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ikuti Webinar MNC Asset Management dan Phillip Sekuritas Indonesia dengan Tema Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |15:56 WIB
Ikuti Webinar MNC Asset Management dan Phillip Sekuritas Indonesia dengan Tema Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity!
Ikuti Webinar MNC Asset Management dan Phillip Sekuritas Indonesia dengan Tema Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity!
A
A
A

JAKARTA - Sebagai upaya memperluas edukasi dan literasi investasi kepada masyarakat, MNC Asset Management berkolaborasi dengan Phillip Sekuritas Indonesia selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dalam menyelenggarakan webinar bertajuk “Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity” pada Rabu (11/2/2026).

Webinar ini membahas kondisi ekonomi terkini yang masih diliputi ketidakpastian, serta strategi investasi yang dapat diterapkan oleh investor untuk tetap menjaga dan menumbuhkan aset secara berkelanjutan. Peserta dapat belajar mengenai diversifikasi dan pemilihan instrumen investasi yang dikelola secara profesional.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa volatilitas pasar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi investor untuk terus berinvestasi.

“Webinar ini menjadi wadah edukasi bagi investor untuk memahami bahwa volatilitas pasar bukan alasan untuk berhenti berinvestasi. Justru di tengah ketidakpastian, reksa dana dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menjaga konsistensi pertumbuhan aset. MNC Asset Management menyediakan berbagai produk reksa dana yang dikelola secara profesional dengan fokus pada kinerja yang stabil dan bertumbuh,” jelas Dimas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/622/3199795/mnc_asset_management-WrFC_large.png
MNC Asset Management Gelar Seminar Investasi di Medan, Produk Reksa Dana Dinilai Cocok Hadapi Ketidakpastian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/622/3199752/mnc_asset_management-Dqbi_large.jpg
Kolaborasi MNC Asset Management-Bank Neo Commerce Perluas Pilihan Investasi Nasabah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/622/3199723/mnc_asset_management-xgHU_large.jpg
Edukasi Investasi, MNC Asset Management: Reksa Dana Tetap Relevan di Tengah Volatilitas Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198586/mnc_asset_management-eoaj_large.jpg
MNC Asset Management Diarahkan Kelola Investasi MNC Group Sektor Jasa Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198524/mnc_asset_management-crfz_large.jpg
Tingkatkan Capaian Bisnis Pasar Reksa Dana, MNC Asset Management Perluas APERD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198511/mnc_asset_management-t64n_large.jpg
MNC Asset Management Bidik Pertumbuhan AUM 52 Persen di 2026 Lewat Produk Unggulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement