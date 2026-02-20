MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Gelar Seminar Edukasi Pengelolaan Investasi

JAKARTA - Setelah sukses menyelenggarakan seminar edukasi investasi di Medan pada awal Februari 2026, MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce kembali melanjutkan rangkaian roadshow seminar edukasi investasi khusus untuk nasabah Bank Neo Commerce bertajuk “Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity” yang digelar di Jakarta pada Rabu (18/2/2026).

Customer gathering ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya nasabah Bank Neo Commerce mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat dan terukur dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis.

Melalui kegiatan ini, Nasabah diajak untuk memandang ketidakpastian bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk mengoptimalkan pertumbuhan aset pada instrumen investasi yang sesuai dan nyaman.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa kondisi pasar yang fluktuatif merupakan bagian dari siklus ekonomi yang tidak dapat dihindari.

“Ketidakpastian pasar merupakan bagian dari siklus ekonomi yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan strategi investasi yang tepat dan disiplin, investor tetap dapat meraih imbal hasil yang optimal. Reksa dana MNC Asset Management, salah satunya MNC Dana Syariah, memiliki kinerja yang cenderung stabil dan bertumbuh untuk menjawab tantangan tersebut,” ujar Dimas.