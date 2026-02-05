IG Live MNC Sekuritas Bahas Strategi Investasi di Tengah Dinamika IHSG Bersama Korea Investment Management

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Tekanan yang dialami pasar saham Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan tingginya tingkat volatilitas, salah satunya dipicu oleh penyesuaian kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Di tengah kondisi pasar yang fluktuatif tersebut, investor perlu bersikap lebih cermat dan tenang dalam menyikapi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kondisi ini menuntut investor untuk tidak hanya fokus pada pergerakan harga jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan strategi pengelolaan portofolio yang lebih seimbang di tengah ketidakpastian pasar. Meski volatilitas pasar saham meningkat, peluang investasi dengan imbal hasil yang relatif stabil tetap tersedia. Lantas, instrumen investasi apa yang dapat menjadi pilihan lebih stabil di tengah dinamika pasar saat ini?

Simak pembahasan lengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas: “Navigating Global Volatility: Strategi Investasi di Tengah Dinamika IHSG” pada Kamis (5/2/2026) pukul 16.00 WIB bersama Economist Korea Investment Management Indonesia Arfian Prasetya Aji dan dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)