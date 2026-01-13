Dukung Pola Hidup Sehat, MNC Insurance Business Group Dukung Komunitas Panthers di Senayan Slowpitch League

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), unit bisnis dari MNC Insurance Business Group di bawah naungan MNC Group serta anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), turut memberikan dukungan terhadap partisipasi Komunitas Panthers (Parents of Teladantigers) dalam ajang Senayan Slowpitch League (SSL) Community Division Season 1 2026 yang berlangsung dari tanggal 17 Januari-12 April 2026.

Senayan Slowpitch League merupakan kompetisi softball yang mempertemukan berbagai tim dari beragam komunitas dengan mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan gaya hidup aktif.

Melalui format slowpitch yang inklusif, liga ini dapat diikuti oleh berbagai kalangan dan menjadi sarana positif untuk menjaga kebugaran sekaligus memperkuat interaksi sosial melalui olahraga.

Kompetisi ini digelar di GBK Softball Stadium dan menjadi wadah bagi komunitas untuk menyalurkan minat olahraga secara sehat dan kompetitif.

Dukungan MNC Insurance Business Group terhadap Komunitas Panthers sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendorong gaya hidup aktif melalui olahraga berbasis komunitas, sebagai bagian dari pendekatan preventif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.



Risye Dillianti selaku Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, menyampaikan bahwa olahraga memiliki peran penting dalam membangun kesehatan secara menyeluruh.

“Melalui dukungan terhadap Komunitas Panthers di Senayan Slowpitch League, MNC Insurance Business Group ingin mengajak masyarakat untuk semakin aktif bergerak dan membangun kebiasaan hidup sehat secara berkelanjutan. Bagi kami, kesehatan tidak hanya tentang perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga tentang mendorong pencegahan sejak dini melalui gaya hidup yang lebih aktif,” ujarnya Selasa (13/1/2026).