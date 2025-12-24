Siap Rayakan Pergantian Tahun, Sorak Sorai Fest 2025 Hadirkan Panggung Musik dan Perlindungan Asuransi Bersama MNC Life

JAKARTA - Menutup akhir tahun 2025 dengan semarak dan energi positif, PT. Gebyar Komunikasi mengadakan acara bertajuk Sorak Sorai Fest 2025 siap digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai 31 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 di Istana Anak, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Festival ini hadir sebagai perayaan lintas generasi yang memadukan musik, kreativitas, komunitas, dan gaya hidup dalam satu euforia menyambut pergantian tahun.

Pada penyelenggaraan tahun ini, PT Gebyar Komunikasi selaku penyelenggara menunjuk MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), sebagai mitra resmi perlindungan asuransi, yang memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi pemegang tiket atau penonton konser selama rangkaian acara berlangsung. Kehadiran MNC Life menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian festival dapat dinikmati dengan rasa aman dan nyaman.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa kehadiran MNC Life merupakan bentuk komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat.

"Penunjukan oleh PT Gebyar Komunikasi kepada kami sebagai mitra resmi perlindungan asuransi di Sorak Sorai Fest 2025 memastikan setiap penonton dapat menikmati konser dengan aman dan nyaman. Kami percaya bahwa perlindungan asuransi dapat menjadi bagian dari gaya hidup, termasuk dalam momen perayaan dan hiburan,” ujarnya, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Penyelenggaraan Sorak Sorai Fest 2025 oleh PT Gebyar Komunikasi, dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk menampilkan karya anak bangsa melalui musisi lintas genre, komunitas kreatif, dan pelaku UMKM.

“Sorak Sorai Fest 2025 kami hadirkan sebagai ruang perayaan yang hangat, inklusif, dan penuh semangat untuk menyambut tahun baru bersama musik dan kebersamaan. Dukungan MNC Life sebagai mitra resmi perlindungan asuransi semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman festival yang tidak hanya seru, tetapi juga aman bagi seluruh pengunjung,” ujar M Rayhan Armananta, selaku penyelenggara dari PT Gebyar Komunikasi.