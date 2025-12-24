Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Siap Rayakan Pergantian Tahun, Sorak Sorai Fest 2025 Hadirkan Panggung Musik dan Perlindungan Asuransi Bersama MNC Life

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |15:01 WIB
Siap Rayakan Pergantian Tahun, Sorak Sorai Fest 2025 Hadirkan Panggung Musik dan Perlindungan Asuransi Bersama MNC Life
Siap Rayakan Pergantian Tahun, Sorak Sorai Fest 2025 Hadirkan Panggung Musik dan Perlindungan Asuransi Bersama MNC Life
A
A
A

JAKARTA - Menutup akhir tahun 2025 dengan semarak dan energi positif, PT. Gebyar Komunikasi mengadakan acara bertajuk Sorak Sorai Fest 2025 siap digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai 31 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 di Istana Anak, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. 

Festival ini hadir sebagai perayaan lintas generasi yang memadukan musik, kreativitas, komunitas, dan gaya hidup dalam satu euforia menyambut pergantian tahun.

Pada penyelenggaraan tahun ini, PT Gebyar Komunikasi selaku penyelenggara menunjuk MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), sebagai mitra resmi perlindungan asuransi, yang memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi pemegang tiket atau penonton konser selama rangkaian acara berlangsung. Kehadiran MNC Life menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian festival dapat dinikmati dengan rasa aman dan nyaman.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa kehadiran MNC Life merupakan bentuk komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat. 

"Penunjukan oleh PT Gebyar Komunikasi kepada kami sebagai mitra resmi perlindungan asuransi di Sorak Sorai Fest 2025 memastikan setiap penonton dapat menikmati konser dengan aman dan nyaman. Kami percaya bahwa perlindungan asuransi dapat menjadi bagian dari gaya hidup, termasuk dalam momen perayaan dan hiburan,” ujarnya, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Penyelenggaraan Sorak Sorai Fest 2025 oleh PT Gebyar Komunikasi, dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk menampilkan karya anak bangsa melalui musisi lintas genre, komunitas kreatif, dan pelaku UMKM. 

“Sorak Sorai Fest 2025 kami hadirkan sebagai ruang perayaan yang hangat, inklusif, dan penuh semangat untuk menyambut tahun baru bersama musik dan kebersamaan. Dukungan MNC Life sebagai mitra resmi perlindungan asuransi semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman festival yang tidak hanya seru, tetapi juga aman bagi seluruh pengunjung,” ujar M Rayhan Armananta, selaku penyelenggara dari PT Gebyar Komunikasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190169/mnc_life-L8tW_large.jpg
MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189218/mnc_life_dan_bank_jatim-2Ooi_large.jpg
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement