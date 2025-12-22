Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life dan MNC Insurance Perkuat Ketahanan UMKM Ekspor melalui Edukasi Proteksi Usaha

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |11:40 WIB
MNC Life dan MNC Insurance Perkuat Ketahanan UMKM Ekspor melalui Edukasi Proteksi Usaha
MNC Life dan MNC Insurance Perkuat Ketahanan UMKM Ekspor melalui Edukasi Proteksi Usaha. (Foto: Okezone.com/MNC Life)
A
A
A

JAKARTA – MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), yang merupakan bagian dari grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group serta anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor usaha menengah nasional.

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi MNC Life sebagai narasumber dalam kegiatan Workshop Pengembangan Ekspor bagi Usaha Menengah Berbasis Komoditas Unggulan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta.

Workshop yang berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025, di Hotel Grand Keisha Yogyakarta ini diikuti oleh sekitar 200 pelaku usaha menengah berorientasi ekspor dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi usaha menengah terhadap total ekspor nasional melalui penguatan kapasitas, akses pasar, serta manajemen risiko usaha.

Bagus Rachman selaku Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM dalam arahannya menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong daya saing usaha menengah di pasar global.

“Penguatan usaha menengah tidak hanya berbicara soal akses pasar dan pembiayaan, tetapi juga kesiapan pelaku usaha dalam mengelola risiko. Kolaborasi dengan sektor jasa keuangan, termasuk asuransi, menjadi bagian penting dalam membangun usaha menengah yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Pada sesi diskusi panel, MNC Insurance Business Group melalui Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director MNC Life, membawakan materi bertajuk “Proteksi Usaha dengan Asuransi: Agar Pelaku UMKM Tidak Tumbang Hadapi Risiko Tak Terduga”. Materi tersebut menekankan pentingnya perlindungan asuransi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis, khususnya bagi pelaku usaha yang tengah memperluas pasar hingga ke tingkat global.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190680//umkm-TBm6_large.jpg
Pemerintah Standarisasi Pelatihan UMKM, Koperasi hingga Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190169//mnc_life-L8tW_large.jpg
MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189419//mnc_insurance-kiG1_large.jpg
MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Korban Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement