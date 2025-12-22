MNC Life dan MNC Insurance Perkuat Ketahanan UMKM Ekspor melalui Edukasi Proteksi Usaha

JAKARTA – MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), yang merupakan bagian dari grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group serta anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor usaha menengah nasional.

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi MNC Life sebagai narasumber dalam kegiatan Workshop Pengembangan Ekspor bagi Usaha Menengah Berbasis Komoditas Unggulan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta.

Workshop yang berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025, di Hotel Grand Keisha Yogyakarta ini diikuti oleh sekitar 200 pelaku usaha menengah berorientasi ekspor dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi usaha menengah terhadap total ekspor nasional melalui penguatan kapasitas, akses pasar, serta manajemen risiko usaha.

Bagus Rachman selaku Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM dalam arahannya menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong daya saing usaha menengah di pasar global.

“Penguatan usaha menengah tidak hanya berbicara soal akses pasar dan pembiayaan, tetapi juga kesiapan pelaku usaha dalam mengelola risiko. Kolaborasi dengan sektor jasa keuangan, termasuk asuransi, menjadi bagian penting dalam membangun usaha menengah yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Pada sesi diskusi panel, MNC Insurance Business Group melalui Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director MNC Life, membawakan materi bertajuk “Proteksi Usaha dengan Asuransi: Agar Pelaku UMKM Tidak Tumbang Hadapi Risiko Tak Terduga”. Materi tersebut menekankan pentingnya perlindungan asuransi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis, khususnya bagi pelaku usaha yang tengah memperluas pasar hingga ke tingkat global.