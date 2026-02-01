Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Platform Digital Dongkrak Apotek UMKM Naikkan Penjualan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |15:20 WIB
Platform Digital Dongkrak Apotek UMKM Naikkan Penjualan
Platfrom Digital (Foto: Okezone)
JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan yang mudah diakses dan terpercaya, banyak apotek, khususnya di daerah, masih menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan penjualan di era digital.

Transformasi pemasaran berbasis teknologi menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan tersebut. 

Sektor kesehatan pun sudah memanfaatkan teknologi dan strategi digital marketing untuk membantu apotek memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan efisiensi pemasaran, serta mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan.

"Melalui digitalisasi aktivitas pemasaran, kami memfasilitasi apotek untuk memperluas jangkauan distribusi dan melakukan pengiriman produk ke seluruh Indonesia,” ujar Direktur PT Karsa Inti Tuju Askara (KITA) Ruth Retno Dewi dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

GoApotik merupakan produk digital dari KITA, entitas anak PT Medela Potentia Tbk (MDLA) yang berfokus pada kemudahan akses produk-produk kesehatan bagi masyarakat, mulai dari vitamin, obat-obatan, suplemen, hingga obat herbal. 

Hingga kini, layanan GoApotik telah menjangkau 483 kota di seluruh Indonesia.

Seiring perkembangan ekosistem digital, GoApotik secara adaptif mengembangkan berbagai inisiatif pemasaran dengan menyesuaikan platform dan tren digital terkini. 

 

