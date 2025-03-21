Dirut MNC Life Terpilih Jadi Wakil Ketua Umum Aftech

JAKARTA - MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), semakin memperkokoh perannya dalam ekosistem digital dengan terpilihnya Risye Dillianti, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, sebagai Wakil Ketua Umum VI Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) periode 2025-2029.

1. Miliki Peran Strategis

Kelompok VI dalam kepengurusan Aftech mencakup sektor insurance, e-commerce, dan crowdfunding, yang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan berbasis teknologi.

Terpilihnya MNC Life dalam kepengurusan AFTECH menjadi tonggak penting dalam mendorong sinergi antara fintech dan asuransi digital, sekaligus mengoptimalkan peluang kolaborasi lintas sektor.

2. MNC Life Komitmen Dorong Inklusi Keuangan

Dalam Rapat Umum Anggota (RUA) AFTECH 2025 yang berlangsung di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta, MNC Life menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan finansial berbasis teknologi.