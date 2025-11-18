Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025

JAKARTA - PT Jatelindo Perkasa Abadi resmi menggelar HelloFello City 2025 di Senayan Park (The Dome & Pulau 1 SPARK) sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-5 Fello yang tahun ini mengangkat tema Satu Scan, Seribu Cerita.

Festival satu hari penuh ini pada 15 November 2025 menggabungkan hiburan, edukasi, serta aktivasi digital sebagai upaya mendorong literasi keuangan dan transaksi digital di kalangan generasi muda.

HelloFello City 2025 menampilkan musisi-musisi terkurasi seperti Pamungkas, Kahitna, Reality Club, Rumah Sakit, The Lantis, dan DizKorea, serta talenta yang sedang naik daun seperti Moluccan Soul dan Robokop feat. Ncum. Pengunjung juga disuguhkan Stand-Up Comedy Competition, Culinary Bazaar, serta berbagai pengalaman pembayaran digital melalui aktivasi FELLO x BTN, menjadikan festival ini bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga sarana edukasi keuangan digital yang mudah dipahami.

Selain itu, pada tahun ini Jatelindo juga berkolaborasi dengan PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), yang hadir sebagai official insurance partner dengan memberikan perlindungan asuransi jiwa gratis bagi seluruh pemegang tiket HelloFello City 2025.

Perlindungan akan otomatis aktif bagi pengunjung yang melakukan registrasi melalui platform Fello, sehingga ribuan peserta dapat menikmati festival dengan aman dan nyaman. Inisiatif ini menjadi wujud komitmen MNC Life dalam menjangkau generasi muda dan komunitas melalui pendekatan proteksi yang relevan, mudah diakses, dan sesuai gaya hidup aktif masa kini.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa MNC Life ingin memastikan setiap pengunjung dapat menikmati hiburan tanpa rasa khawatir.

“Melalui dukungan kami di HelloFello City 2025, MNC Life ingin menunjukkan bahwa perlindungan asuransi bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan dapat menjadi bagian dari gaya hidup aktif dan menyenangkan. Ini adalah langkah kami menjangkau generasi muda dan memperkenalkan pentingnya proteksi dengan cara yang fun serta dekat dengan keseharian mereka,” ujarnya, Selasa (18/11/2025)

Risye juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan HelloFello sejalan dengan semangat MNC Life untuLife untuk memperluas literasi dan inklusi asuransi di Indonesia. MNC Life percaya bahwa generasi k memperluas literasi dan inklusi asuransi di Indonesia. MNC Life percaya bahwa generasi muda merupakan kunci dalam membangun masa depan industri asuransi yang adaptif, digital, muda merupakan kunci dalam membangun masa depan industri asuransi yang adaptif, digital, dan berkelanjutan.dan berkelanjutan.