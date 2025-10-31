Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |08:06 WIB
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group (Foto: Okezone)
JAKARTA - Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan MNC Insurance Broker, unit bisnis di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi asuransi di Indonesia melalui kegiatan Business Leader Talk bertema “Memimpin Industri Asuransi Melalui Program Literasi” di Binus Business School, Senayan Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

Kehadiran MNC Insurance Business Group dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari Dr. Darjat Sudrajat, Deputy Head of Program (HoP) MM Reguler Binus Business School Master Program. Ia menilai, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami praktik bisnis dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan.

"Kami memang mengadakan acara Leader Talk ini secara rutin untuk memberikan insight kepada mahasiswa-mahasiswa kami mengenai praktek bisnis terbaik di berbagai industri. Dan kebetulan pada malam hari ini yang sharing adalah dari MNC Life, tentu saja insurance industri juga penting bagi mahasiswa kami di dalam pemahaman industri," katanya.

Menurut Dr Darjat, paparan dari pelaku industri secara langsung membantu mahasiswa mendapatkan perspektif nyata tentang tantangan dan peluang di dunia bisnis, khususnya di sektor asuransi. 

Dia menyebut agenda ini juga memberikan pemahaman mendalam bagi para mahasiswa di dalam memahami praktek bisnis, memimplementasikan apa yang mereka dapat di perkuliahan.

"Jadi ini sangat penting dan sangat menarik bagi para mahasiswa di dalam memahami praktek bisnis, memimplementasikan apa yang mereka dapat di perkuliahan. Ini bisa dijadikan sebagai bahan peningkatan pengetahuan skills buat mahasiswa yang telah diberikan oleh para leaders di bisnis yang memang related dengan insurance. Tentu saja ini bisa menjadi insight bagi mahasiswa nanti untuk menerapkan keahliannya di industri di masa depan," ujarnya.

Dihadiri Dr. Risye Dillianti selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, sebagai pembicara utama, Business Leader Talk membagikan pengalaman serta strategi MNC Insurance Business Group dalam memimpin industri asuransi melalui berbagai inisiatif literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Sebagai bagian dari MNC Group, MNC Insurance Business Group memiliki keunggulan kompetitif yang kuat melalui sinergi dengan berbagai platform media terbesar di Indonesia. Keunggulan ini memungkinkan kami menjangkau masyarakat lebih luas dan menyampaikan edukasi keuangan serta asuransi dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan relevan,” ujar Risye.

MNC Insurance Business Group meyakini bahwa literasi asuransi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan industri keuangan yang sehat. Setiap individu, khususnya mereka yang tengah meniti karier dan membangun masa depan perlu dibekali pemahaman yang benar agar mampu mengelola keuangan secara bijak sekaligus mempersiapkan perlindungan diri sejak dini.

Melalui kegiatan seperti Business Leader Talk ini, MNC Insurance Business Group menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar teori, tetapi bagian dari gaya hidup cerdas yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

 

Telusuri berita finance lainnya
