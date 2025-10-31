Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |07:55 WIB
JAKARTA - MNC Insurance Business Group, yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan MNC Insurance Broker, unit bisnis di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar Business Leader Talk bertema “Memimpin Industri Asuransi Melalui Program Literasi” di Binus Business School, Senayan Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

Dihadiri Dr Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, sebagai pembicara utama, seminar ini membagikan pengalaman serta strategi MNC Insurance Business Group dalam memimpin industri asuransi melalui berbagai inisiatif literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Sebagai bagian dari MNC Group, MNC Insurance Business Group memiliki keunggulan kompetitif yang kuat melalui sinergi dengan berbagai platform media terbesar di Indonesia. Keunggulan ini memungkinkan kami menjangkau masyarakat lebih luas dan menyampaikan edukasi keuangan serta asuransi dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan relevan,” ujar Risye.

MNC Insurance Business Group meyakini bahwa literasi asuransi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan industri keuangan yang sehat. Setiap individu, khususnya mereka yang tengah meniti karier dan membangun masa depan perlu dibekali pemahaman yang benar agar mampu mengelola keuangan secara bijak sekaligus mempersiapkan perlindungan diri sejak dini.

Melalui kegiatan seperti Business Leader Talk ini, MNC Insurance Business Group menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar teori, tetapi bagian dari gaya hidup cerdas yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

 

Halaman:
1 2
