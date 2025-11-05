Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |19:16 WIB
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
Motiontrade (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Pernah mendengar istilah day trading dan swing trading dalam dunia investasi saham? Day Trading dilakukan dengan melakukan pembelian di awal sesi pembukaan dan melakukan penjualan di akhir jam bursa dalam hari yang sama. Swing trading dilakukan dengan bertransaksi dalam rentang waktu waktu harian, mingguan, hingga bulanan. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. MotionTrade telah merangkum empat hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan strategi trading apa yang cocok untuk Anda.

1. Durasi Posisi

Day trader membeli saham (entry) berdasarkan tren yang ada dan keluar pasar atau menjual saham (exit) dalam satu hari, sedangkan swing trader melakukan entry dan exit selama beberapa hari hingga beberapa minggu, mempertahankan posisi untuk menunggu pergerakan harga yang lebih signifikan sebelum menjual.

2. Frekuensi Trading

Day Trading melibatkan frekuensi transaksi yang tinggi. Day trader seringkali melakukan beberapa transaksi dalam sehari sehingga memerlukan konsentrasi dan waktu yang banyak. Swing Trading memiliki frekuensi transaksi yang lebih rendah, tidak perlu melakukan transaksi setiap hari dan dapat fokus pada beberapa posisi dalam periode waktu yang lebih lama.

 

