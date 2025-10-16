Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |18:50 WIB
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Motiontrade (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Avrist Asset Management dalam menghadirkan promo spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di aplikasi MotionTrade. Raih kesempatan untuk memenangkan cashback Unit Penyertaan (UP) senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) investor pertama!

Syarat untuk mengikuti promo ini sangat mudah! Investor wajib melakukan salah satu pembelian produk reksa dana Avrist Asset Management senilai minimum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di aplikasi MotionTrade. 8 (delapan) produk Avrist Asset yang diikutsertakan dalam promo ini adalah:

* Avrist Ada Kas Mutiara
* Avrist Ada Liquid Syariah
* Avrist Ada Saham Blue Safir
* Avrist Bond Fund
* Avrist Emerald Stable Fund
* Avrist Equity Growth Fund
* Avrist IDX30
* Avrist Indeks LQ45

 

