HOME FINANCE SMART MONEY

iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |11:35 WIB
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan (Foto: Pimred IDX Channel Masirom)
JAKARTA - iNews Media Group Campus Connect (ICC) 2025 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah resmi dibuka. ICC 2025 digelar di lantai 6 Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed.

ICC 2025 di Unsoed dihadiri Pemimpin Redaksi IDX Channel Masirom dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed Prof. Wiwiek Rabiatul Adawiyah.

ICC 2025 juga dimeriahkan dengan talkshow "Moneyfestasi" bertajuk Challenge and opportunity in Digital Era for Gen Z". Talkshow itu turut diisi oleh Kepala Wilayah Jawa Tengah 1 Bursa Efek Indonesia, Fanny Rifqi, Plt Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan LPS, Herman Saheruddin, dan Wakil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sularto Aras Hamka.

Dalam sambutannya, Masirom mengatakan sangat senang dapat kembali ke Unsoed yang merupakan kampusnya untuk berbagi pengetahuan buat para mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya iNews Media Group untuk memperkuat literasi dan inspirasi di kalangan mahasiswa.

"Kegiatan ini digelar setiap bulan, kami lakukan sudah tiga bulan terakhir di tiga kampus berbeda. Pada Oktober di Universitas Padjajaran, Bandung, November di Universitas Tarumanegara, Jakarta, dan Desember di Unsoed," kata Masirom yang juga alumni Unsoed, Kamis (4/12/2025).

