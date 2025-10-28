Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |14:45 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)
A
A
A

SUMEDANG – CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo memberikan tips finansial bagi generasi muda agar tetap bisa mengikuti tren tanpa mengorbankan kestabilan keuangan pribadi.

Hal itu ia sampaikan usai sesi talkshow Money Festasi pada kegiatan iNews Media Campus Connect di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Selasa (28/10/2025).

Angela menyatakan, menjaga keseimbangan antara gaya hidup dan kondisi finansial menjadi tantangan utama bagi generasi Z saat ini.

Menurutnya, kunci utama agar tetap bisa beradaptasi dengan tren tanpa boros adalah perencanaan dan kedisiplinan finansial.

“Tipsnya satu, kita harus punya list prioritas. Kita harus tahu kondisi keuangan kita sendiri, dan dari situ buat daftar kebutuhan mana yang harus dicadangkan, mana yang bisa ditunda,” ujarnya.

Dia menambahkan, setelah memiliki daftar keuangan yang jelas, hal terpenting berikutnya adalah konsistensi dalam menjalankan rencana tersebut.

“Kalau sudah punya list, disiplinlah. Kalau memang sudah mencadangkan sekian persen dari pendapatan, ya patuhi itu. Karena biasanya godaannya muncul di situ,” tuturnya.

 

