Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |17:30 WIB
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menyatakan kegagalan mengurus bisnis keluarga banyak disebabkan karena pertengkaran antar saudara itu sendiri. Pembagian tugas jelas satu dengan yang lain menjadi salah satu upaya agar bisnis keluarga

Hal itu dikatakan Angela saat menjadi pembicara pada Forbes Global CEO Conference dengan tema Family Business: Looking at the Next Frontier, yang diselenggarakan di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

"Sejak awal, orang tua kami sangat terbuka. Mereka selalu mengatakan bahwa banyak bisnis keluarga gagal karena generasi penerus saling bertengkar. Mereka tidak ingin itu terjadi. Jadi, orang tua kami sejak awal membuat pembagian peran yang jelas, siapa menangani apa, tanpa tumpang tindih," ujarnya Angela dalam paparannya.

Angela mengatakan, perencanaan generasi penerus merupakan hal yang mudah. Namun yang sulit adalah merencanakan masa depan bersama untuk memajukan bisnis keluarga dan terus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

"Pada akhirnya yang kami inginkan adalah agar MNC menjadi warisan yang bertahan lebih lama dari hidup kami sendiri. Itu menjadi dasar yang membuat kami selalu bisa bersatu," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Executive Director Salim Group, Axton Salim mengatakan salah satu keuntungan dari bisnis yang dirintis oleh keluarga sendiri adalah perencanaan yang selalu memikirkan jangka menengah dan panjang. "Kalau tidak berpikir jangka panjang, pengambilan keputusan ini bisa menjadi kacau dan reaktif dari hari ke hari," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456/mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167786/mnc_forum-nH0j_large.jpg
MNC Tourism (KPIG) Siap Bawa Pariwisata Indonesia ke Panggung Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167779/mnc_forum-7yH5_large.jpg
MNC Forum ke-80 Digelar, Bahas Pengembangan Bisnis Pariwisata hingga Pemanfaatan Teknologi Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/622/3167087/motionpay-AVgx_large.jpg
MotionPay & KirimUang.com Resmi Diluncurkan di Bazaar Nusantara 2025, Mudahkan Pengiriman Uang dan Transaksi QRIS Cross Border
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/278/3165199/bcap-rJnA_large.jpg
BCAP Masuk FTSE Global Equity Index
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement