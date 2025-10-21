Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |13:32 WIB
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
MNC Life (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT MNC Life Assurance (MNC Life) berkomitmen aktif mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kegiatan Seminar Literasi Keuangan yang digelar di Horizon University Indonesia Karawang.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Fakultas Manajemen dan Bisnis Horizon University Indonesia Karawang yang antusias untuk memahami pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, pengelolaan pendapatan yang bijak, serta perlindungan finansial melalui asuransi.

Mengusung tema “Financial Literacy for the Future Generation”, seminar yang dibawakan oleh Pierro Gideon Karauwan, Product Development Section Head MNC Life, menghadirkan wawasan tentang pentingnya memahami risiko keuangan dan bagaimana asuransi dapat menjadi solusi perlindungan yang efektif di tengah dinamika gaya hidup generasi muda.

Seminar ini juga mengajak mahasiswa untuk lebih sadar terhadap kebiasaan finansial dan menanamkan pola pikir perencanaan masa depan yang tangguh sejak usia muda.

Dalam kesempatan tersebut, MNC Life memperkenalkan MotionLife, platform asuransi digital yang memudahkan masyarakat memilih perlindungan sesuai kebutuhan.

Salah satu produk unggulannya adalah asuransi kesehatan MNC Life dengan premi mulai Rp50 ribuan per bulan, yang memberikan manfaat berupa santunan rawat inap hingga Rp90 juta/tahun, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan perlindungan rawat jalan telemedisin 24 jam, serta didukung pembelian dan klaim digital mudah melalui aplikasi MotionLife. 

 

