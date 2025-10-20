MNC Life Serahkan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Rp250 Juta untuk Keluarga Tertanggung

JAKARTA – MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan finansial menyeluruh bagi masyarakat melalui produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK).

Pada Senin, 20 Oktober 2025, MNC Life secara simbolis menyerahkan manfaat Asuransi Jiwa Kredit (AJK) senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Puspita Aulia, selaku istri dan ahli waris dari almarhum Mohamad Ilham Pradipta, yang merupakan nasabah Bank BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani.

Penyerahan manfaat ini menjadi bukti nyata komitmen MNC Life dalam memberikan perlindungan finansial kepada nasabah perbankan dan keluarganya, agar tetap terlindungi dari risiko finansial akibat meninggalnya debitur sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum serta apresiasi atas kepercayaan mitra perbankan dan nasabah terhadap produk AJK MNC Life.

“Melalui produk Asuransi Jiwa Kredit, MNC Life berupaya memastikan keluarga tidak terbebani secara finansial ketika risiko kehidupan terjadi. Kami berterima kasih kepada BRI atas kerja sama yang baik dan kepada keluarga almarhum atas kepercayaannya kepada MNC Life,” ujar Risye, Senin (20/10/2025).

Sementara itu, Puspita Aulia selaku ahli waris menyampaikan rasa terima kasihnya atas pelayanan MNC Life yang cepat dan profesional. “Terima kasih kasih kepada MNC Life yang telah memproses klaim ini dengan sangat mudah dan cepat. Bantuan ini sangat berarti bagi kami sekeluarga, dan saya berharap MNC Life terus sukses membantu lebih banyak keluarga lainnya,” ungkapnya.