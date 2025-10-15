Advertisement
Jasindo Bayar Klaim Rp7,3 Miliar ke Jasa Marga Imbas Kerusakan Tol Dalam Kota dan Ciawi 2

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |12:35 WIB
Jasindo Bayar Klaim Rp7,3 Miliar ke Jasa Marga Imbas Kerusakan Tol Dalam Kota dan Ciawi 2
Jasindo Bayar Klaim Rp7,3 Miliar ke Jasa Marga Imbas Kerusakan Tol Dalam Kota dan Ciawi 2 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) membayar klaim asuransi Rp7,3 miliar kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) atas kerusakan fasilitas di ruas Tol Dalam Kota dan Gerbang Tol Ciawi 2 pada Selasa 14 Oktober 2025.

Pembayaran ini dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aset dan operasional mitra strategis di sektor infrastruktur nasional. 

Proses penyelesaian klaim ini dilakukan melalui tahapan penilaian dan verifikasi yang cermat untuk memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. Kecepatan Jasindo dalam merespons laporan klaim menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung keberlanjutan operasional infrastruktur nasional.

“Kami memahami pentingnya keberlangsungan operasional jalan tol bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sehingga proses penyelesaian klaim menjadi prioritas kami,” ujar Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Jasindo dalam penyelesaian klaim tersebut.

“Kami berterima kasih atas respons cepat dan kerja sama yang terjalin. Dukungan yang cepat dan profesional ini membantu kami menjaga kelancaran operasional jalan tol dan memastikan pemulihan fasilitas berjalan optimal,” ujarnya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

