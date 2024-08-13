Arahan Erick Thohir, Jasindo Gandeng BPKP Cegah Indikasi Fraud

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Asuransi Jasindo berkomitmen dalam penguatan sistem anti fraud.

Menurut Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel, penguatan sistem anti fraud menjadi sangat penting agar perusahaan dapat mengendalikan kecurangan di dalam perusahaan.

Dia menambahkan, komitmen ini dilakukan oleh pimpinan dan karyawan Asuransi Jasindo. Dengan bekerjasama dan mempunyai pemahaman yang sama, perusahaan mampu mendeteksi indikasi fraud di kemudian hari.

“Ke depannya perusahaan juga akan mampu melakukan investigasi menyeluruh bila terjadi fraud dan memberikan sanksi kepada orang yang terlibat,” kata Andy dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Asuransi Jasindo yang tergabung di dalam Indonesia Financial Group (IFG) menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud yang disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada hari ini.