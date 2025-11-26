Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Rayakan Ulang Tahun ke-15 dengan Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |13:33 WIB
MNC Life Rayakan Ulang Tahun ke-15 dengan Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
MNC Life Rayakan Ulang Tahun ke-15 dengan Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. (Foto: Okezone.com/MNC Life)
JAKARTA – Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15, PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menyelenggarakan kegiatan Health Talk bertema “Jantung Sehat, Hidup Lebih Panjang di Tengah Hidup DarDerDor” yang diperuntukkan bagi seluruh karyawan MNC Life. Acara ini berlangsung di Head Office MNC Life dan menghadirkan dr. Vivid Indra sebagai narasumber.

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung di tengah gaya hidup modern yang penuh tekanan. Dalam sesi pemaparan, dr. Vivid Indra menjelaskan berbagai faktor risiko penyakit jantung, cara pencegahan sejak dini, hingga langkah-langkah sederhana untuk menjaga kesehatan jantung dalam aktivitas sehari-hari.

Selain seminar kesehatan, MNC Life juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, yang meliputi pengecekan gula darah, asam urat, tekanan darah, kolesterol, dan pemeriksaan EKG, bekerja sama dengan Eka Hospital Permata Hijau. Pemeriksaan ini bertujuan membantu karyawan mengetahui kondisi kesehatan terkini sehingga dapat melakukan tindakan preventif sejak awal.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi seluruh karyawan. “Kami percaya bahwa kesehatan karyawan adalah fondasi penting dalam mendukung kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Melalui rangkaian kegiatan kesehatan ini, kami ingin memberikan edukasi dan fasilitas pemeriksaan yang bermanfaat agar seluruh karyawan dapat terus menjaga kesehatan dan produktivitasnya,” ujarnya, Rabu (26/11/2025)

 

