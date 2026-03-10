MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan Bersama Pertuni

JAKARTA – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Broker, unit bisnis asuransi di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan kepada Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mempererat kepedulian sosial serta menghadirkan kebersamaan di bulan yang penuh berkah.

Acara yang berlangsung di gedung MNC Bank Tower, Kebon Sirih dihadiri oleh jajaran manajemen dan karyawan MNC Insurance Business Group, perwakilan MNC Peduli, serta anggota Pertuni. Dalam kesempatan ini, MNC Insurance Business Group bersama MNC Peduli menyalurkan santunan berupa bantuan uang tunai serta sejumlah Al-Qur’an Braille yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan ibadah bagi para anggota Pertuni.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan dengan berbagai lapisan masyarakat.

“Ramadan selalu menjadi pengingat bagi kita semua untuk saling berbagi dan mempererat silaturahmi. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan dukungan yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita dari Pertuni, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini,” ujarnya Selasa (10/03/26).