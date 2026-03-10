Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan Bersama Pertuni

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |14:56 WIB
MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan Bersama Pertuni
MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), dan PT MNC Insurance Broker, unit bisnis asuransi di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan kepada Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mempererat kepedulian sosial serta menghadirkan kebersamaan di bulan yang penuh berkah.

Acara yang berlangsung di gedung MNC Bank Tower, Kebon Sirih dihadiri oleh jajaran manajemen dan karyawan MNC Insurance Business Group, perwakilan MNC Peduli, serta anggota Pertuni. Dalam kesempatan ini, MNC Insurance Business Group bersama MNC Peduli menyalurkan santunan berupa bantuan uang tunai serta sejumlah Al-Qur’an Braille yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan ibadah bagi para anggota Pertuni.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan dengan berbagai lapisan masyarakat.

“Ramadan selalu menjadi pengingat bagi kita semua untuk saling berbagi dan mempererat silaturahmi. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan dukungan yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita dari Pertuni, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini,” ujarnya Selasa (10/03/26).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199924/mnc-NKuc_large.jpg
DKM Al-Hidayah Ngaku Terbantu dengan Program Peduli Masjid MNC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199922/mnc-NYip_large.jpg
Sambut Ramadhan, KEK MNC Lido City Bersama MNC Tourism Indonesia Gelar Program Peduli Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187497/mnc_peduli-BVkQ_large.jpg
Hari Anak Internasional, MNC Peduli dan The Westin Resort Nusa Dua Berbagi untuk Anak-Anak di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180188/mnc_peduli-klwT_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pelatihan, Peserta: Bermanfaat untuk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142503/umkm_binaan_mnc_peduli-BzWr_large.jpg
Gandeng Perempuan, MNC Peduli Berkarya Ikuti Pameran UKM-IKM Trade Expo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142475/kemendag_soal_umkm_binaan_mnc_peduli-f05I_large.jpg
Kemendag Dukung UMKM Binaan MNC Peduli Tembus Pasar Ekspor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement