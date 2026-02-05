Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DKM Al-Hidayah Ngaku Terbantu dengan Program Peduli Masjid MNC

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |22:10 WIB
DKM Al-Hidayah Ngaku Terbantu dengan Program Peduli Masjid MNC
MNC (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah, H. Didih mengaku terbantu dengan Program Peduli Masjid yang diusung KEK MNC Lido City, MNC Land, dan MNC Peduli. Program Peduli Masjid digelar dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Kali ini, program tersebut menyasar masjid yang berada di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Didih menjelaskan, pihaknya memang rutin melakukan bersih-bersih masjid menjelang datangnya bulan Ramadan. Menurutnya, kegiatan bersama MNC ini bukan kali yang pertama. 

"Saya sangat terbantu sekali dan ini memang kedua kali dilaksanakan pelaksanaan bersih-bersih tahun kemaren dan tahun sekarang ini," kata Didih kepada wartawan, Kamis (5/2/2026). 

"Memang sangat diharapkan oleh masjid Jami Al-hidayah dan sekali lagi saya atas nama DKM mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin," sambungnya.

Ia berharap, akan ada kerja sama lainnya dengan KEK MNC Lido City demi kemanfaatan jemaah Masjid Al-Hidayah. 

Perlu diketahui, pelaksanaan Program Peduli Masjid Al-Hidayah ini merupakan kali keempat setelah sebelumnya dilakukan di Masjid Al Azhim, Masjid Attaqwa, dan Masjid Nurul Huda. 

 

