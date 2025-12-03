Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Anak Internasional, MNC Peduli dan The Westin Resort Nusa Dua Berbagi untuk Anak-Anak di Bali

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |13:18 WIB
Hari Anak Internasional, MNC Peduli dan The Westin Resort Nusa Dua Berbagi untuk Anak-Anak di Bali
MNC Peduli dan The Westin Resort Nusa Dua Berbagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bersama The Westin Resort Nusa Dua, Bali serta didukung oleh MNC Tourism dan Scholar of Sustenance (SOS) melaksanakan kegiatan pemberian makanan bergizi dan edukasi kebersihan diri bagi anak-anak yang bermukim di sekitar di TPA Suwung, Sesetan, Bali.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di area rentan dan prasejahtera.

"Apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang betul-betul kita lakukan secara tulus untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, terutama dari sisi kebutuhan dasar," ungkap Director HRD The Westin Resort Nusa Dua Bali, Gudur Sukarsa, Rabu (3/12/2025).

Dalam kegiatan ini, anak-anak mendapatkan edukasi interaktif mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, serta menerapkan pola hidup sehat sehari-hari. Selain edukasi, mereka juga diberikan paket makanan bergizi serta perlengkapan kebersihan diri, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Kami membagikan kurang lebih 200 nasi pada anak-anak yang ada di belakang kami dan juga warga di sekitar daerah Suwung dan kami ke sini untuk memberikan donasi," tambah Outreach Manager SOS Indonesia, Sandra Puri.

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli, bersama The Westin Resort Nusa Dua serta didukung oleh MNC Tourism dan Scholar of Sustenance (SOS) berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan yang memiliki gizi seimbang dan kebersihan diri demi menciptakan Generasi Cerdas Anak Bangsa yang lebih sehat dan berdaya.

 

